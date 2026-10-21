Marcelo Paz foi demitido do comando do departamento de futebol do Corinthians após uma reunião que ele próprio marcou com o presidente Osmar Stabile, na noite desta terça-feira (20), conforme apurou a reportagem.

O encontro, que serviria para expor as insatisfações do executivo, terminou com a decisão de encerrar o trabalho no clube.

Incomodado com a exposição provocada pelo pedido de saída feito pelas principais torcidas organizadas em reunião com Stabile na semana passada, Paz queria deixar clara sua insatisfação com a situação. Os problemas financeiros do Corinthians, em meio à reta final do Brasileirão, também entraram na conversa, apurou a reportagem.