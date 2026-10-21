Homem morre em abordagem; corpo esquartejado é encontrado próximo
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Um homem foi morto em suposta troca de tiros com agentes da Polícia Militar, na madrugada desta quarta-feira (21), na marginal Tietê, em São Paulo. No local, os agentes encontraram o corpo esquartejado de uma mulher, sem a cabeça, de acordo com a corporação.
O caso ocorreu por volta de 0h20, na altura do Parque Novo Mundo, na zona norte. Os agentes estavam em patrulhamento pela marginal, no acesso à avenida Educador Paulo Freire, quando viram dois homens mexendo em sacos e estranhou a situação.
Quando tentaram fazer a abordagem, foram recebidos a tiros. A equipe reagiu, segundo a PM, um dos homens foi atingido e morreu ainda no local. O outro homem conseguiu fugir.
Nenhum policial ficou ferido.
No entorno, os militares encontraram a cabeça e outras partes do corpo de uma mulher, ainda não identificada. As partes do corpo estavam em um dos sacos que os homens manuseavam. Um revólver calibre 38, com numeração raspada, também foi encontrado.
O homem que morreu não teve a identidade divulgada, mas, de acordo com a PM, tinha registros criminais por estelionato e crime contra a dignidade sexual.
As câmeras corporais estavam acionadas, e será instaurado IPM Inquérito Policial Militar para apuração dos fatos. A ocorrência segue em andamento no DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).
Ainda durante o atendimento a essa ocorrência, uma viatura da PM que preservava a área foi atingida por um veículo, no acesso à avenida Educador Paulo Freire.
O motorista aparentava estar embriagado, de acordo com a PM. O veículo estava com o licenciamento em atraso e o veículo será removido ao pátio. Essa ocorrência segue em andamento no 73° Distrito Policial (Jaçanã).