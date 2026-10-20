Uma publicação eleitoral feita no Instagram pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e voltada a eleitores do Nordeste teve o áudio removido pela Meta, dona da rede social, após uma solicitação de direitos autorais, informou a empresa à Folha nesta terça-feira (20). O post de Nikolas ultrapassa 100 milhões de visualizações.

Trata-se de um vídeo em que nordestinos, importante base eleitoral do presidente Lula (PT), reclamam de falta de acesso a serviços básicos. A legenda da publicação de Nikolas diz: "O Nordeste esquecido". O político, que foi novamente um dos deputados federais mais votados do país este ano, tornou-se importante cabo eleitoral do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Após a remoção do áudio, Nikolas disse que o pedido partiu do cantor Rubel, que já declarou apoio a Lula publicamente. O vídeo utilizava uma versão instrumental da música "Grão de Areia", gravada pelo artista junto com Xande de Pilares. A reportagem tentou contato com Rubel e com a assessoria de Xande, mas não obteve resposta.