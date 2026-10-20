Post de Nikolas sobre NE tem áudio removido por direitos autorais
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Uma publicação eleitoral feita no Instagram pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e voltada a eleitores do Nordeste teve o áudio removido pela Meta, dona da rede social, após uma solicitação de direitos autorais, informou a empresa à Folha nesta terça-feira (20). O post de Nikolas ultrapassa 100 milhões de visualizações.
Trata-se de um vídeo em que nordestinos, importante base eleitoral do presidente Lula (PT), reclamam de falta de acesso a serviços básicos. A legenda da publicação de Nikolas diz: "O Nordeste esquecido". O político, que foi novamente um dos deputados federais mais votados do país este ano, tornou-se importante cabo eleitoral do senador Flávio Bolsonaro (PL).
Após a remoção do áudio, Nikolas disse que o pedido partiu do cantor Rubel, que já declarou apoio a Lula publicamente. O vídeo utilizava uma versão instrumental da música "Grão de Areia", gravada pelo artista junto com Xande de Pilares. A reportagem tentou contato com Rubel e com a assessoria de Xande, mas não obteve resposta.
"Esse esquerdista não quer me calar, quer calar o nordestino", disse Nikolas sobre Rubel. "Qual o teu medo de deixar o nordestino falar? Não basta o teu presidente ter esquecido deles por 20 anos, agora quando alguém vai lá e dar voz você quer silenciar? Você é um patife. Vergonhoso."
Em publicação posterior, Nikolas diz: "Se o Rubel tiver o mínimo de decência, ainda dá tempo de pedir pra produtora liberar o áudio. Nunca é tarde para refazer [sic] uma covardia contra a voz de milhões de nordestinos".
Até a noite desta terça, o post original, mesmo sem som, já tinha mais de 110 milhões de visualizações, segundo o deputado.
Um relatório publicado recentemente pelo Sleeping Giants Brasil identificou indícios de favorecimento do conteúdo de Nikolas pelo algoritmo da Meta na aba de reels. A empresa não comentou.
O levantamento analisou os dez mais recentes vídeos nas redes de 30 perfis de grande expressão no Instagram. Segundo o relatório, Nikolas, que tem 23,3 milhões de seguidores, teve uma média de 41,05 milhões de visualizações considerando os vídeos mais recentes analisados.
A cantora Selena Gomez, que tem mais de 15 vezes o número de seguidores de Nikolas (402 milhões), atinge uma média de 31,38 milhões de visualizações por vídeo na rede social. O deputado também ganha da socialite e influenciadora Kylie Jenner (média de 22,36 milhões de views por vídeo), da empresária Kim Kardashian (14,35 milhões e das cantoras Beyoncé (12,98 milhões) e Ariana Grande (9,36 milhões).
A comparação com outros parlamentares é ainda mais discrepante. A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) tem média de 6,34 milhões de views por vídeo, enquanto o deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) tem média de visualizações de 80 mil.
Segundo a análise do Sleeping Giants, a conta principal do deputado não faz impulsionamento de posts desde 2022 -ou seja, não paga ao Instagram para que postagens ganhem mais tração na rede.