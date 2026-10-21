As campanhas do presidente Lula (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL) convergiram para uma defesa da redução da maioridade penal, mas as propostas são substancialmente diferentes.

A diminuição encampada pelo petista, dos atuais 18 anos para 16 anos, é focada nos crimes de maior gravidade, como assassinato ou emprego de violência, e deixa de fora o tráfico de drogas, motivo de aproximadamente metade das internações de jovens infratores.

Já o texto do PL reduz a maioridade de forma geral para 16 anos e ainda determina que quem cometer um rol de crimes como homicídio, roubo à mão armada e tráfico pagará como adulto já a partir de 14 anos. A lista, no entanto, é tão ampla que pode alcançar até adolescentes envolvidos com crimes em grupos do Discord, como "revenge porn" e bullying, passando a puni-los como maiores de idade.