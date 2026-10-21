Mulher morre após cair de viaduto; PC investiga briga de trânsito
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A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de Brenda Machado Carrero, 24, que caiu de um viaduto na segunda-feira (19), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, a 39 km da capital.
Brenda estava na garupa de uma moto que era conduzida pelo padrasto. Informações repassadas por testemunhas à polícia indicam que eles trafegavam por um viaduto sobre a rodovia Presidente Dutra quando a moto foi fechada por um carro.
Testemunhas disseram à polícia que o padrasto e o motorista do carro haviam discutido momentos antes do acidente. Não há informações sobre o motivo da briga de trânsito. Com a manobra do motorista, a moto caiu do elevado e parou na rodovia.
O padrasto de Brenda, que não teve o nome divulgado, sofreu ferimentos, que não foram mais graves porque ele usava roupas de proteção. Ambos usavam capacetes.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate, mas Brenda morreu ainda no local. O motorista não prestou socorro.
O corpo foi sepultado na tarde desta terça-feira (21), em Nova Iguaçu. A jovem mantinha uma loja online de roupas e deixa um filho.
O caso é investigado pela delegacia de Nova Iguaçu, que tenta buscar câmeras de segurança que possam contribuir para identificar o suposto responsável pelo acidente.
O viaduto, que liga o centro de Nova Iguaçu ao bairro Rancho Novo, conta com câmeras de trânsito, mas não há estabelecimentos comerciais no entorno que possam contribuir com imagens.