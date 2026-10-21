A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de Brenda Machado Carrero, 24, que caiu de um viaduto na segunda-feira (19), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, a 39 km da capital.

Brenda estava na garupa de uma moto que era conduzida pelo padrasto. Informações repassadas por testemunhas à polícia indicam que eles trafegavam por um viaduto sobre a rodovia Presidente Dutra quando a moto foi fechada por um carro.

Testemunhas disseram à polícia que o padrasto e o motorista do carro haviam discutido momentos antes do acidente. Não há informações sobre o motivo da briga de trânsito. Com a manobra do motorista, a moto caiu do elevado e parou na rodovia.