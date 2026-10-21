A entrada do Insper da rua Quatá, na zona sul paulistana, foi tomada por estudantes em um ato de apoio a Flávio Bolsonaro (PL). Vestidos de camisas amarelas da seleção brasileira, bonés com dizeres como "Flávio 2026", "AGRO" e "Make Brazil Great Again", os jovens mobilizados por grupos estudantis de direita comemoravam "o fim da hegemonia da esquerda nas universidades".

O clima era de festa. Sinalizadores espalhavam fumaça verde e amarela na rua, e os jovens dançavam ao som da versão bolsonarista de funks, com letras sobre o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e sobre o fim da esquerda. "Quem ficar parado é petista disfarçado" foi repetida diversas vezes.

Entre as músicas, entoavam coros de "Ei, Lula, vai tomar no cu", "Lula ladrão, seu lugar é na prisão".