Atlético-MG leva sufoco, perde no Uruguai, mas vai à decisão
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O Atlético-MG avançou pelo segundo ano consecutivo para a decisão da Copa Sul-Americana, na noite desta quarta-feira (21), mesmo após perder por 2 a 0 para o Torque, no estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai). A classificação veio graças à vitória por 3 a 0 em Belo Horizonte, no último dia 14. No placar agregado, o clube brasileiro terminou com a vantagem de 3 a 2.
A final, em jogo único, será 21 de novembro (sábado), em Barranquilla, na Colômbia, contra o argentino Boca Juniors, que eliminou o Vasco ao ganhar por 3 a 1, no Maracanã, na noite de terça-feira (20).
O time alvinegro terá a chance de acabar com dois jejuns. O primeiro é brasileiro: nos últimos quatro anos, as equipes nacionais ficaram com o vice. O último, inclusive, foi do próprio Atlético, que perdeu para o argentino Lanús.
O outro é que a equipe mineira foi vice nas últimas três decisões de Copas que disputou. Além da Sul-Americana-25, perdeu duas finais em 2024: Copa do Brasil (Botafogo) e Libertadores (Flamengo).
Além do título, o campeão da Sul-Americana garante uma vaga na próxima Libertadores e uma premiação de US$ 10 milhões (cerca de R$ 50,2 milhões). O vice fica com US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 12,55 milhões).
O alvinegro mineiro volta a campo na próxima segunda-feira contra o Flamengo, líder do Brasileiro, no Maracanã, às 20h. No Nacional, o Atlético ocupa a sexta colocação na tabela e está no páreo por uma vaga na Libertadores-2027.
"Fomos abaixo do esperado, mas temos que destacar o rival, que deixou fora times importantes", disse Eduardo Dominguez, técnico do Atlético.
O JOGO
Como esperado, o Torque começou mais ativo ofensivamente já que precisava abrir vantagem de três gols para levar a decisão para os pênaltis. E aos 12 e 13 minutos só não abriu o placar graças a duas belas defesas do goleiro Gabriel Delfim.
Aos 35, o mesmo Gabriel Delfim salvou novamente após a falha dele mesmo em dividida com o atacante Rodriguez.
Mais ansioso, os jogadores do Atlético encontraram poucos espaços e erraram muitos passes e não acertaram um chute no gol uruguaio.
No segundo tempo, os times voltaram iguais, tanto tática como tecnicamente.
Aos 6, o Atlético teve a sua melhor chance ao acertar o travessão em chute de Reinier na marca do pênalti.
Depois, os mineiros trataram de administrar o resultado, mas ainda viram, aos 30 minutos, Alan Franco ser expulso após falta dura. O equatoriano não poderá jogar contra o Boca.
Nos últimos minutos o time da casa pressionou mais. O primeiro gol saiu em uma bola jogada dentro da área que Kevin Silva só teve o trabalho de completar aos 44 minutos do segundo tempo. Aos 49, Kagelmacher acertou uma cabeçada no ângulo direito de Gabriel Delfim.