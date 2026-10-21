O Atlético-MG avançou pelo segundo ano consecutivo para a decisão da Copa Sul-Americana, na noite desta quarta-feira (21), mesmo após perder por 2 a 0 para o Torque, no estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai). A classificação veio graças à vitória por 3 a 0 em Belo Horizonte, no último dia 14. No placar agregado, o clube brasileiro terminou com a vantagem de 3 a 2.

A final, em jogo único, será 21 de novembro (sábado), em Barranquilla, na Colômbia, contra o argentino Boca Juniors, que eliminou o Vasco ao ganhar por 3 a 1, no Maracanã, na noite de terça-feira (20).

O time alvinegro terá a chance de acabar com dois jejuns. O primeiro é brasileiro: nos últimos quatro anos, as equipes nacionais ficaram com o vice. O último, inclusive, foi do próprio Atlético, que perdeu para o argentino Lanús.