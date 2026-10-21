Motoboys e entregadores a serviço de empresas de aplicativo participaram na manhã desta quarta-feira (21) de uma motociata em apoio à reeleição do presidente Lula (PT).

O ato, organizado por movimentos como o Vida Além do Trabalho e Trabalhadores Sem Direitos, foi da praça Charles Miller, no Pacaembu, até a praça Roosevelt, também na região central da cidade,

Nos últimos anos, o termo motociata se tornou quase um sinônimo das manifestações organizadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Mas o bolsonarismo não atende às demandas dos trabalhadores, diz JR Freitas, um dos líderes da manifestação. Primeiro suplente de deputado estadual do PSOL na eleição deste ano, ele teve 22.589 votos.