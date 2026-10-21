A governadora Celina Leão (PP) segue na lidernaça da disputa no segundo turno ao Governo do Distrito Federal, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21). Celina tem 50% das intenções, contra 35% de Leandro Grass (PT).

Outros 7% dos eleitores declaram a intenção de voto em branco, nulo ou dizem que não irão às urnas, enquanto 8% estão indecisos.

A pesquisa foi contratada pela TV Globo e ouviu 1.104 eleitores de todas as regiões do Distrito Federal de sábado (17) a terça-feira (20). O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com o código DF-00402/2026. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.