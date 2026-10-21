Celina Leão tem 50%, e Leandro Grass, 35% em disputa no DF
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A governadora Celina Leão (PP) segue na lidernaça da disputa no segundo turno ao Governo do Distrito Federal, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21). Celina tem 50% das intenções, contra 35% de Leandro Grass (PT).
Outros 7% dos eleitores declaram a intenção de voto em branco, nulo ou dizem que não irão às urnas, enquanto 8% estão indecisos.
A pesquisa foi contratada pela TV Globo e ouviu 1.104 eleitores de todas as regiões do Distrito Federal de sábado (17) a terça-feira (20). O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com o código DF-00402/2026. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
A disputa pelo comando do governo distrital foi levada ao segundo turno por uma margem pequena de votos. A governadora obteve 49,93% dos votos válidos, contra 34,47% de Grass na primeira etapa das eleições.
Celina passou a comandar a capital federal em março de 2026, depois de Ibaneis Rocha (MDB) deixar o governo com a intenção de disputar uma vaga ao Senado -em julho, ele anunciou a desistência da candidatura em meio ao desgaste envolvendo a tentativa frustrada de compra do Banco Master pelo BRB (Banco de Brasília). Antes, ela foi deputada distrital e federal.
A governadora aposta no apoio de Flávio Bolsonaro (PL), candidato a presidente, e dos principais nomes da direita na capital federal: Michelle Bolsonaro (PL), Bia Kicis (PL), eleitas para o Senado, e Damares Alves (Republicanos), que já ocupa uma vaga na Casa.
Já a campanha de Grass, que deixou a presidência do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em abril, ganhou fôlego com a saída de José Roberto Arruda (PSD), ex-governador do DF de 2007 a 2010, da disputa.
O candidato do PSD chegou a aparecer empatado tecnicamente com Celina em simulação de primeiro turno da pesquisa Datafolha de 21 de agosto, mas teve o registro de candidatura rejeitado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no fim de setembro por causa de condenações por improbidade no caso da Operação Caixa de Pandora.