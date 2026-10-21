A propaganda da campanha de Lula (PT) no horário eleitoral da tarde desta quarta-feira (21) trouxe o General Santos Cruz, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro, chamando o pai de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de "completamente despreparado" e dizendo que uma característica dele era a "covardia pessoal".

"O general, que esteve dentro do governo e da família Bolsonaro, tem um recado para você", informa um letreiro que abriu o segmento final da propaganda.

"Esse extremismo não é direita, isso é vigarice", diz o general, sobre os apoiadores de Bolsonaro. Sobre Flávio, o ex-ministro diz que o candidato não tem identidade e que ele representa os interesses do pai e os interesses da família Bolsonaro.