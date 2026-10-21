Vini Jr passa em branco em goleada do Real Madrid sobre o Leipzig
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Às vésperas de enfrentar no Campeonato Espanhol o Barcelona, seu maior rival, o Real Madrid goleou o Red Bull Leipzig por 4 a 1 em Madri, nesta quarta-feira (21), pela terceira rodada da Champions League, e manteve o aproveitamento de 100% nesta temporada dentro do estádio Santiago Bernabéu. O português Bernardo Silva, o turco Arda Güler, o francês Mbappé e o marfinense Diomande fizeram os gols do time espanhol. O francês Gomis descontou.
O brasileiro Vinicius Junior voltou a ser titular e teve uma atuação regular após ter ficado fora no triunfo por 4 a 1 sobre o Sevilla, no domingo (18). O atacante, que acabou substituído por Diomande aos 25 minutos do segundo tempo, será desfalque novamente desfalque no clássico espanhol, no próximo domingo (25), no Camp Nou, em Barcelona, por suspensão na competição nacional.
O também atacante brasileiro Endrick, que salvou a equipe na vitória por 4 a 3 sobre a Roma, só entrou aos 42 minutos da etapa final diante do Leipzig.
No Espanhol, o Real ocupa o terceiro lugar, seis pontos atrás do Barcelona, que está 100% após nove rodadas. O único jogo que o clube catalão perdeu na temporada foi na terça-feira (20), para o Paris Saint-Germain, pela Champions.
A próxima partida do Real pela Champions será em 4 de novembro contra o AEK, em Atenas.
O Red Bull Leipzig é o atual sétimo colocado do Alemão, com nove pontos em seis partidas. Na Champions ocupa a 29ª posição.
Na primeira fase, a Champions tem os 36 clubes na mesma liga. Cada um faz oito partidas (quatro como mandante e quatro como visitante). Os oito primeiros se classificarão direto para as oitavas de final. Quem ficar entre a 9ª e a 24ª posição disputará o mata-mata. Os demais vão para a Liga Europa.
Após três rodadas, o líder é o PSG, com nove pontos, empatado com Aston Villa, Liverpool, Real e Betis. A equipe francesa leva vantagem nos critérios de desempate (saldo de gols e gols marcados). O Barcelona está em oitavo, com seis.
O jogo
No primeiro tempo, o Real foi mais dominante, mas, antes de abrir o placar, foi salvo pelo goleiro Courtois em duas oportunidades.
Com dificuldade para furar a retranca alemã, que se fechou no esquema que variou entre 4-5-1 e 6-4-0, o Real arriscou em chutes de fora da área. O gol saiu aos 44 minutos, quando o meio-campista Bernardo Silva aproveitou rebote do goleiro Vandevoordt.
O segundo gol saiu logo no começo da etapa final e nasceu pelo lado esquerdo, com Vinicius Junior. Na jogada, Mbappé cabeceou, e quase em cima da linha Güler completou.
A vantagem fez o Real administrar a situação e esperar por espaços que surgiram somente no final. Mbappé marcou o terceiro aos 38 minutos. O Leipzig descontou dois minutos depois, com Gumi, mas, aos 42, Diomande acertou um belo voleio no ângulo direito e fechou o placar em 4 a 1.
Confira os demais resultados desta quarta (21)
- Como 4 x 1 Manchester United
- Losc 2 x 4 Galatasaray
- Betis 1 x 0 Feyenoord
- Inter 1 x 0 Shakhtar
- Bayern 2 x 2 Arsenal
- Aston Villa 3 x 1 Viking
- Brugge 3 x 0 Lens
- Sporting 2 x 3 LASK