Às vésperas de enfrentar no Campeonato Espanhol o Barcelona, seu maior rival, o Real Madrid goleou o Red Bull Leipzig por 4 a 1 em Madri, nesta quarta-feira (21), pela terceira rodada da Champions League, e manteve o aproveitamento de 100% nesta temporada dentro do estádio Santiago Bernabéu. O português Bernardo Silva, o turco Arda Güler, o francês Mbappé e o marfinense Diomande fizeram os gols do time espanhol. O francês Gomis descontou.

O brasileiro Vinicius Junior voltou a ser titular e teve uma atuação regular após ter ficado fora no triunfo por 4 a 1 sobre o Sevilla, no domingo (18). O atacante, que acabou substituído por Diomande aos 25 minutos do segundo tempo, será desfalque novamente desfalque no clássico espanhol, no próximo domingo (25), no Camp Nou, em Barcelona, por suspensão na competição nacional.

O também atacante brasileiro Endrick, que salvou a equipe na vitória por 4 a 3 sobre a Roma, só entrou aos 42 minutos da etapa final diante do Leipzig.