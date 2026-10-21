O Ministério Público de São Paulo ajuizou uma ação civil pública contra a deputada estadual eleita Eduarda Campopiano (PL) devido a uma publicação em que ela diz à deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) que um "homem biológico nunca vai ocupar o espaço da mulher mais votada de São Paulo".

A ação diz que Erika foi vítima de transfobia. O termo define preconceito e violência (física ou psicológica) contra pessoas que não se identificam com o gênero que lhes foi atribuído no nascimento.

O MP-SP pede a condenação de Campopiano ao pagamento de R$ 100 mil por danos morais coletivos e sociais, valor a ser destinado ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos.