A 4ª Promotoria de Justiça de Cambé, no norte do Paraná, instaurou procedimento para apurar a descoberta de uma câmera que teria sido instalada dentro de um banheiro de uma escola pública. O caso veio à tona na segunda-feira (19) a partir do protesto de estudantes do Colégio Cívico-Militar Érico Veríssimo, que retiraram o equipamento.

De acordo com a promotoria, a apuração será feita tanto na esfera cível como na criminal. A Polícia Civil também instaurou um inquérito para apurar o caso.

A Folha ligou para a escola cinco vezes em diferentes horários desta quarta para tentar falar com os gestores responsáveis pelo colégio, mas a informação era de que eles estavam ocupados, em reuniões. A reportagem também deixou recado, disponibilizando telefone para contato, mas não teve resposta até o horário de publicação deste texto.