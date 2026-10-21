Um painel com uma contagem regressiva apareceu nos telões do Espaço Inter, em Guarulhos, na Grande São Paulo, no início da tarde desta quarta-feira (21). Faltavam poucos segundos quando o apresentador anunciou: "Prepare o seu coração". Mas quem falou primeiro foi o prefeito da cidade, Lucas Sanches (PL).

Logo foi a vez de Flávio Bolsonaro (PL), ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), no último ato de sua campanha no estado de São Paulo antes do segundo turno, marcado para este domingo.

O encontro aconteceu em um dos galpões da antiga fábrica da Philips, transformada em centro de eventos. Nove telões, um deles ao fundo do palco, alternavam vídeos da campanha com mensagens como "Presidente Flávio Bolsonaro 22" e "Vote 22". O Espaço Inter anuncia capacidade para cerca de 7.000 pessoas, mas não estava lotado, apesar de cheio.