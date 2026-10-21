Ato de Flávio tem oração, funk eleitoral e pipoca verde e amarela
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Um painel com uma contagem regressiva apareceu nos telões do Espaço Inter, em Guarulhos, na Grande São Paulo, no início da tarde desta quarta-feira (21). Faltavam poucos segundos quando o apresentador anunciou: "Prepare o seu coração". Mas quem falou primeiro foi o prefeito da cidade, Lucas Sanches (PL).
Logo foi a vez de Flávio Bolsonaro (PL), ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), no último ato de sua campanha no estado de São Paulo antes do segundo turno, marcado para este domingo.
O encontro aconteceu em um dos galpões da antiga fábrica da Philips, transformada em centro de eventos. Nove telões, um deles ao fundo do palco, alternavam vídeos da campanha com mensagens como "Presidente Flávio Bolsonaro 22" e "Vote 22". O Espaço Inter anuncia capacidade para cerca de 7.000 pessoas, mas não estava lotado, apesar de cheio.
O público era formado principalmente por moradores e trabalhadores da região, mas havia grupos que chegavam de ônibus e vans. Também casais e algumas famílias, inclusive com bebês e crianças. Predominavam as camisetas políticas e as bandeiras brasileiras, muitas amarradas ao pescoço dos participantes como capas de super-heróis.
A trilha sonora era composta por jingles eleitorais gravados, repetidos continuamente nos alto-falantes. Um dos mais animados, em ritmo de forró, tinha um refrão que dizia "Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, PT". Outro, em ritmo de funk, avisava: "Quem ficar parado é petista disfarçado".
Parte do público tentava acompanhar as músicas, mas a maioria permanecia parada, olhando para o palco. Algumas crianças que inicialmente dançavam acabavam deitadas no colo dos pais, com expressões de tédio.
O comércio movimentava o entorno. Às 11h30, ambulantes vendiam refrigerantes, cerveja e churrasquinhos. Um boné custava R$ 50. Por R$ 60, era possível comprar uma camiseta da seleção brasileira com o nome Bolsonaro e o número 22 nas costas. Havia ainda uma versão com a inscrição "anti-petista".
Dentro do espaço, um pipoqueiro oferecia batata frita e pipoca doce nas cores verde e amarela. Em um balcão, copos de água lacrados eram distribuídos gratuitamente ao público.
Em determinado momento, os participantes rezaram o Pai-Nosso em voz alta, em coro. O apresentador alternava tudo com palavras de ordem. "O Brasil não tem presidente", afirmou. Em outra ocasião, anunciou: "Nós vamos pisar na cabeça da serpente".
A funcionária de uma loja de shopping Amanda Silvano chegou ao evento por acaso, quando atravessava a região em direção à avenida Guarulhos. Apoiadora de Jair Bolsonaro, ela já havia participado de uma manifestação na avenida Paulista e elogiou o ambiente.
"É um clima muito gostoso, agradável. Você pode levar criança tranquilamente, porque não tem vandalismo, não tem gente se machucando, depredando, não tem gente roubando nada."
Mostrou o celular guardado no bolso de trás da mochila. "O dia inteiro ninguém tocou nele."
Amanda afirmou que preferia votar em Jair Bolsonaro, mas apoia seu filho. "Eu queria votar no Bolsonaro pai, mas eu vou votar em quem indicou, porque eu tô aguardando que mude o Brasil."
Outra participante, Tainara Kesley, levou a filhinha para conhecer melhor as propostas de Flávio e tentar vê-lo pessoalmente. Não conseguiu entrar no salão principal. "Ela tá chorando muito, é por isso que eu não entrei", explicou.
Ao lado dela estava Bruna Ribeiro, babá que acompanhava uma criança enquanto a mãe trabalhava. Segundo ela, a mãe havia autorizado o passeio.
Chegar ao local exigia alguma paciência. Na saída da rodovia Presidente Dutra mais próxima ao evento, policiais controlavam o trânsito em meio a numerosos caminhões. Foi necessário seguir até uma saída posterior e retornar pela avenida Guarulhos.
O encontro foi articulado pelo governador Tarcísio e reuniu prefeitos, deputados e outras lideranças aliadas ao candidato, encerrando sua agenda de campanha no estado.
Entre os presentes estava o vereador de Mauá Erismar Soares Clementino, o Mazinho (PL), que afirmou ter participado de vários eventos de Flávio Bolsonaro. Mazinho resumiu o ambiente em uma frase: "É a festa da democracia".