Timão goleia Santa Fe e avança como líder na Liberta feminina
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O Corinthians goleou o Santa Fe (COL) por 5 a 1 nesta quarta-feira (21), em Quito, no Equador, e garantiu o 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores Feminina.
Os gols corintianos foram marcados por Duda Sampaio, Vic Albuquerque, Belén Aquino (duas vezes) e Robledo. As Brabas venceram a partida de virada, já que a equipe colombiana abriu o placar aos quatro minutos com um golaço de Ibarguen.
Primeiro lugar do grupo garantido com 100% de aproveitamento. O Corinthians venceu todas as partidas na fase de grupos: 2 a 0 contra Colo-Colo, 7 a 0 contra Caracas e, agora, 5 a 1 contra o Santa Fe. O Timão chegou para a partida já classificado, mas precisando vencer para garantir a primeira colocação.
Possível Dérbi Paulista nas quartas de final. Classificado em primeiro no Grupo A, o Corinthians enfrenta o segundo do Grupo B, que tem o Palmeiras. Caso as Palestrinas percam para o Independiente Dragonas nesta quarta-feira (21), às 21h, a próxima fase contará com o clássico.
Como foi o jogo
Início relâmpago. Logo aos 3 minutos, Ibarguen acertou um chutaço da meia-lua e abriu o placar para o Santa Fe. Golaço colombiano.
As Brabas reagiram rapidamente. Aos 5, Ivana subiu até a linha de fundo e cruzou rasteiro para a pequena área. Belén Aquino fez um corta-luz e Duda Sampaio chegou finalizando de chapa, empatando o placar.
A virada veio no fim do primeiro tempo. A zagueira Erika subiu ao ataque, roubou a posse da bola e foi derrubada dentro da área. Na cobrança, Vic Albuquerque deu um pulinho antes da finalização, mas chutou firme no canto esquerdo da goleira adversária e balançou as redes.
O terceiro quase saiu com Tamires. Nos acréscimos, a lateral cobrou falta e a bola explodiu no travessão. A primeira etapa acabou em 2 a 1 para as Brabas.
Gol da Braba Uruguaia. Aos quatro minutos do segundo tempo, Belén Aquino recebeu cruzamento na medida de Tamires. Ela dominou, escolheu o canto e bateu com tranquilidade, ampliando o placar.
Golaço corintiano. Belén Aquino cobrou falta pela esquerda e chutou colocado, sem chances para a goleira Ospina. Mais um dela na partida, o quarto das Brabas.
O quinto saiu. Após cobrança de escanteio, Robledo desviou, a bola subiu e encobriu a goleira Ospina, definindo a goleada das Brabas.