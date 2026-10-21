Porta-voz da campanha do presidente Lula (PT), o ex-ministro Camilo Santana afirmou nesta quarta-feira (21) não se opor a nenhuma das condições propostas por Flávio Bolsonaro (PL) para abrir os sigilos bancários e telefônicos, incluindo a abertura dos dados relativos a do ex-chefe de gabinete da Presidência Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola.

Lula desafiou Flávio a abrir os próprios sigilos, bem como o de pessoas e empresas ligadas aos dois. O petista protolou no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a autorização para abertura dos seus dados, de seus filhos, da primeira-dama, Janja, e dos netos maiores de 18 anos.

Em resposta, Flávio disse que só abriria os dados se Lula também incluísse a quebra de sigilo de Marcola. A campanha aceitou a contraproposta e, segundo Camilo, a autorização será protocolada às 11h desta quinta-feira (22) no TSE.