A Fuvest antecipou seu cronograma e liberou nesta terça-feira (20) a consulta aos locais de prova da primeira fase do vestibular 2027 da USP (Universidade de São Paulo). A divulgação estava prevista para 21 de outubro.

Ao todo, serão 88 endereços em 30 cidades paulistas, além de Fortaleza, no Ceará. Nesta edição, parte dos candidatos pôde escolher a escola onde fará a prova nas cidades e regiões da capital paulista onde há mais pontos de aplicação.

A informação está disponível na Área do Candidato do site da Fuvest (https://app.fuvest.br/login). Para acessar, o estudante deve entrar com login e senha cadastrados.