Fuvest libera consulta a locais de prova da 1ª fase do vestibular
| Tempo de leitura: 1 min
A Fuvest antecipou seu cronograma e liberou nesta terça-feira (20) a consulta aos locais de prova da primeira fase do vestibular 2027 da USP (Universidade de São Paulo). A divulgação estava prevista para 21 de outubro.
Ao todo, serão 88 endereços em 30 cidades paulistas, além de Fortaleza, no Ceará. Nesta edição, parte dos candidatos pôde escolher a escola onde fará a prova nas cidades e regiões da capital paulista onde há mais pontos de aplicação.
A informação está disponível na Área do Candidato do site da Fuvest (https://app.fuvest.br/login). Para acessar, o estudante deve entrar com login e senha cadastrados.
Nesta edição, 106.165 candidatos disputarão as 8.147 vagas disponíveis nos cursos de graduação. Segundo a Fuvest, 93.828 estudantes concorrerão a uma vaga, enquanto 12.337 farão as provas na modalidade de treineiro.
A primeira fase do vestibular será realizada no dia 1º de novembro. A abertura dos portões das escolas acontecerá às 12h. A entrada será permitida até 13h, quando começa a aplicação da prova.
O processo seletivo para a USP em 2027 registrou queda de 4,8% de inscrições em relação ao ano anterior. A Fuvest divulgou o número na última quarta-feira (14), que é o menor da série recente de inscrições confirmadas.
No exame de 2026 foram 111.480 inscritos. O total deste ano também é 1,1% menor que o registrado em 2025, quando houve 107.330 inscrições, o antigo menor número.
Entre os cursos com mais vagas estão letras, direito, engenharia agronômica, medicina e arquitetura e urbanismo.
- Letras, com 311 vagas no período noturno e 308 no matutino;
- Direito, em São Paulo, com 171 vagas no noturno e 164 no matutino;
- Engenharia agronômica, em Piracicaba, com 146 vagas em período integral;
- Medicina, em São Paulo, com 128 vagas em período integral;
- Arquitetura e urbanismo, no campus Butantã, com 109 vagas.