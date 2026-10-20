Quem não votou no 1º turno pode votar no 2º? Tire suas dúvidas
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O segundo turno das eleições de 2026 acontece neste domingo (25), com votação das 8h às 17h pelo horário de Brasília, e definirá se o próximo presidente da República será Lula (PT) ou Flávio Bolsonaro (PL). Eleitores de cinco estados e do Distrito Federal também vão às urnas escolher quem vai ocupar o cargo de governador pelos próximos quatro anos.
Nesta rodada, não haverá eleição para senador, deputado federal nem deputado estadual. As disputas por esses cargos já foram definidas no primeiro turno.
Em sete municípios, porém, eleitores também voltarão às urnas para escolher prefeito e vice-prefeito em eleições suplementares. São locais em que houve decisão da Justiça Eleitoral para cassação ou indeferimento de candidaturas por problemas jurídicos envolvendo os eleitos em 2024.
É o caso de Arroio do Sal (RS), Santana do Itararé (PR), Macedônia (SP), Martinópolis (SP) e Narandiba (SP), além de Itaguaí (RJ) e Goiatins (TO).
Municípios do Paraná e de Mato Grosso também responderão a plebiscitos sobre limites municipais e desmembramento de áreas.
Veja abaixo as respostas para algumas das principais dúvidas sobre o segundo turno das eleições de 2026.
Ausência no primeiro turno impede o voto no segundo?
O eleitor que deixou de comparecer no primeiro turno das eleições pode votar no segundo turno normalmente, desde que não tenha pendência com a Justiça Eleitoral. A situação eleitoral pode ser verificada no aplicativo do e-Título ou no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
É possível exercer o direito ao voto ainda que a justificativa de ausência no primeiro turno não tenha sido feita. O prazo para justificar essa falta se encerra dia 3 de dezembro.
Caso ocorra ausência em ambos os dias sem justificativa, o eleitor ficará com situação irregular e sujeito a diversas restrições. Para aqueles que deixarem de votar na segunda rodada, o prazo para justificar a ausência vai até 8 de janeiro de 2027.
Ainda é possível pedir voto em trânsito?
Não. O prazo de solicitação do voto em trânsito para as eleições é o mesmo para primeiro e segundo turno e, neste ano, se encerrou em 20 de agosto.
O voto em trânsito permite votar fora do local de origem, mas apenas em municípios habilitados no Brasil. Em 2026, 323 mil eleitores solicitaram voto em trânsito no primeiro turno e 314 mil no segundo.
Quem solicitou o voto em trânsito e não comparecer ao local escolhido deverá justificar a ausência. Não é necessário pedir o retorno ao local de origem. A mudança é desfeita automaticamente após a eleição.
Quais Estados terão segundo turno?
Além da disputa presidencial, o segundo turno também definirá o resultado para governador em seis unidades da federação: Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins.
No Acre, a atual governadora Mailza Assis (PP) busca a reeleição contra o senador Alan Rick (Republicanos). No primeiro turno, Mailza obteve 49,76% dos votos válidos, ante 32,27% de seu adversário.
O Governo do Amazonas será disputado entre o senador Omar Aziz (PSD) e a candidata Professora Maria do Carmo (PL). Aliado de Lula (PT), o ex-governador (2010-2014) largou na frente com 40,63% dos votos; a empresária do setor educacional teve 24,49%.
No Distrito Federal, Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) concorrem pelo governo. A atual governadora, que busca a reeleição, obteve 49,93% dos votos válidos, contra 34,47% do ex-deputado distrital.
Eleitores do Espírito Santo vão às urnas no domingo escolher entre o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o atual governador, Ricardo Ferraço (MDB). Apoiado por Flávio Bolsonaro, Pazolini teve 49,65% dos votos no primeiro turno, ante 34,06% de Ferraço, que assumiu o Executivo estadual após Renato Casagrande (PSB) deixar o cargo para disputar o Senado.
Os candidatos Allyson Bezerra (União Brasil) e Cadu Xavier (PT) vão disputar o segundo turno da eleição para governador do Rio Grande do Norte. O estado teve um dos resultados mais apertados na primeira rodada, com diferença de menos de um ponto percentual entre os dois concorrentes. Allyson obteve 36,94% dos votos válidos, enquanto o petista marcou 36,16%.
Já no Tocantins, a senadora Professora Dorinha (União Brasil) e o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB) vão disputar o segundo turno. A senadora obteve 45,52% dos votos válidos, enquanto o empresário registrou 43,94%.
É possível votar sem título de eleitor?
O título de eleitor não é obrigatório no dia de votação, mas é necessário apresentar um documento oficial com foto, como RG, CNH, passaporte, carteira de trabalho, certificado de reservista ou carteira profissional reconhecida por lei.
O aplicativo do e-Título também pode ser utilizado como documento de identificação, desde que contenha a foto do eleitor. A foto só aparece para quem já fez o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral.
Os documentos digitais são permitidos, mas o celular deve ficar no local indicado na sala durante o período de votação.
Pode votar com camisa de candidato?
Sim. É permitido usar camisetas, bonés e acessórios que expressem preferências políticas no dia do segundo turno e durante a votação. A regra também vale para adesivos, broches, bandeiras e outros adornos.
A Lei das Eleições permite que eleitores demonstrem individualmente e de forma silenciosa seu apoio a candidatos, partidos ou coligações. A legislação proíbe, por outro lado, manifestações coletivas que caracterizem propaganda eleitoral.
Entre as condutas proibidas estão a abordagem de eleitores para tentar influenciar seu voto e a distribuição de camisetas e outros brindes de campanha. A formação de aglomerações que caracterizem manifestação coletiva de apoio político também é vedada.
Também é permitido votar usando roupas e calçados como bermudas, regatas e chinelos. Porém, é proibido votar sem camisa ou com trajes de banho, como sunga e biquínis.
As filas serão menores?
Com menos cargos nas urnas, os eleitores tendem a ser mais rápidos na hora da votação. Isso não garante, necessariamente, que as filas serão menores, pois a espera também depende do fluxo de eleitores e do atendimento em cada seção.
No primeiro turno, em 4 de outubro, os eleitores votaram para seis cargos: deputado federal, deputado estadual, duas vagas para o Senado, governador e presidente.
No segundo turno, a maioria do eleitorado votará apenas para presidente, porém seis unidades da federação terão segundo turno para governador.