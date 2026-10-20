O segundo turno das eleições de 2026 acontece neste domingo (25), com votação das 8h às 17h pelo horário de Brasília, e definirá se o próximo presidente da República será Lula (PT) ou Flávio Bolsonaro (PL). Eleitores de cinco estados e do Distrito Federal também vão às urnas escolher quem vai ocupar o cargo de governador pelos próximos quatro anos.

Nesta rodada, não haverá eleição para senador, deputado federal nem deputado estadual. As disputas por esses cargos já foram definidas no primeiro turno.

Em sete municípios, porém, eleitores também voltarão às urnas para escolher prefeito e vice-prefeito em eleições suplementares. São locais em que houve decisão da Justiça Eleitoral para cassação ou indeferimento de candidaturas por problemas jurídicos envolvendo os eleitos em 2024.