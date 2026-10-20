Pessoas presas sem condenação definitiva podem votar nas eleições brasileiras, desde que estejam com a situação eleitoral regular e cumpram os requisitos da Justiça Eleitoral. Já quem foi condenado criminalmente tem os direitos políticos suspensos enquanto durarem os efeitos da sentença.

A dúvida sobre o direito ao voto de pessoas presas ganhou destaque nas buscas do Google após o debate eleitoral da Band, realizado no domingo (18), entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Segundo dados do Google Trends, as buscas por "preso vota?" aumentaram 5.000% nas últimas 24 horas, além de variações como "preso pode votar?", "preso no Brasil vota?" e "condenado vota?".

Durante uma discussão sobre segurança pública, Flávio questionou o adversário sobre o suposto apoio eleitoral recebido entre pessoas que votaram em estabelecimentos prisionais."Ô Lula, você recebeu o voto de 73% dos presidiários desse país", afirmou. O petista respondeu dizendo que queria 100% dos votos dos detentos, incluindo o do pai do senador, Jair Bolsonaro (PL).