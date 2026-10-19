Sob olhares do novo técnico Clarence Seedorf, o Corinthians só empatou com o Vitória por 1 a 1 na Neo Química Arena, no fechamento da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado quebra a sequência de oito derrotas seguidas do Timão no torneio, mas ainda mantém a equipe bem perto da zona de rebaixamento.

Renê abriu o placar para o Vitória no primeiro tempo, mas Yuri Alberto empatou de pênalti na etapa final. O camisa 9 do Timão voltou às redes e quebrou um jejum de quase três meses sem marcar. Seu último gol havia sido marcado no dia 23 de julho, contra o Remo — nesse período, o centroavante ficou muito tempo fora devido a uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita.

Seedorf esteve na Neo Química Arena, mas não comandou o Corinthians. O holandês não pôde estar no banco de reservas devido a problemas com seu visto de trabalho, mas acompanhou ao jogo de maneira inusitada das arquibancadas.