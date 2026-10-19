Yuri desencanta, mas Corinthians só empata sob olhar de Seedorf
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Sob olhares do novo técnico Clarence Seedorf, o Corinthians só empatou com o Vitória por 1 a 1 na Neo Química Arena, no fechamento da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado quebra a sequência de oito derrotas seguidas do Timão no torneio, mas ainda mantém a equipe bem perto da zona de rebaixamento.
Renê abriu o placar para o Vitória no primeiro tempo, mas Yuri Alberto empatou de pênalti na etapa final. O camisa 9 do Timão voltou às redes e quebrou um jejum de quase três meses sem marcar. Seu último gol havia sido marcado no dia 23 de julho, contra o Remo — nesse período, o centroavante ficou muito tempo fora devido a uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita.
Seedorf esteve na Neo Química Arena, mas não comandou o Corinthians. O holandês não pôde estar no banco de reservas devido a problemas com seu visto de trabalho, mas acompanhou ao jogo de maneira inusitada das arquibancadas.
Com o resultado, o Alvinegro não aproveitou as derrotas de Grêmio e Inter e segue perto do Z4. O time de Seedorf sobe um ponto e fica com 33, mas continua na 16ª colocação — o Inter abre a zona de rebaixamento, com 32 pontos. O Vitória também não muda de posição e fica em 13º lugar, com 37 pontos.
O Corinthians volta a campo no sábado (24) e terá outro jogo importante na luta contra o rebaixamento, contra o Vasco, às 18h30 (de Brasília), em São Januário — o Cruzmaltino está uma posição acima do Timão, com 35 pontos. No mesmo dia, o Vitória terá confronto difícil contra o Athletico, no Barradão, às 16h30.
Sentindo a agonia da torcida
Impedido de realizar sua estreia no comando do Corinthtians por problemas no visto de trabalho, o técnico Clarence Seedorf esteve presente na Neo Química Arena e acompanhou ao jogo desta segunda-feira (19) de uma maneira inusitada. O holandês trocou o camarote pela arquibancada e, antes da partida, começou a entender o que é a torcida do Timão e fez parte do poropopó para incentivar a equipe em campo.
O técnico, no entanto, não adotou a postura de mero torcedor. Ao lado de outros membros de sua comissão técnica, foi possível vê-los usando rádios para comunicação, provavelmente com Léo Porto, auxiliar do Timão que esteve à beira do campo.
Depois de acompanhar o jogo desta segunda-feira (19) de uma visão diferente, Seedorf deve estar à beira do campo no próximo compromisso do Timão, contra o Vasco. A expectativa do clube é que a pendência seja resolvida até a partida do sábado (24) — a situação está mais adiantada porque o treinador holandês já possui um CPF, documento obtido quando morou no Brasil. Até lá, Seedorf segue comandando os treinos do elenco.
Como foi o jogo
Apoiado pela torcida, o Corinthians começou a partida com uma blitz no campo de ataque do Vitória e pediu pênaltis em cima de Yuri Alberto e Vitinho. Além das reclamações, os donos da casa rondavam a área do time baiano, mas pecavam na hora da finalização. Primeiro, Yuri furou e Vitinho isolou. Depois, Breno Bidon carregou com espaço e chutou no meio do gol. Por fim, Vitinho carimbou a marcação.
O domínio corintiano seguiu, e Lingard parou no goleiro Lucas Arcanjo na melhor chance do Timão. Depois de tabelar com Yuri Alberto, o inglês invadiu a área e bateu rasteiro, exigindo defesa de Arcanjo com o pé. De resto, a mira alvinegra não foi das melhores: Garro, Vitinho e Yuri passaram perto, mas erraram a mira.
As chances perdidas custaram caro ao Corinthians, e o Vitória abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo. Após levar perigo pela primeira vez em chute de longe, Luan Cândido aproveitou cruzamento de Erick e cabeceou para defesa de Hugo Souza, mas Renê apareceu para pegar o rebote e fazer 1 a 0.
O Timão voltou para a etapa final realizando a mesma pressão e, depois de uma primeira chance de Lingard, igualou a partida em cobrança de pênalti de Yuri Alberto. Aos 16 minutos, André recebeu na entrada da área, cortou Mateus Silva e caiu. De início, o árbitro Sávio Pereira Sampaio viu simulação e deu amarelo para o volante. Após revisão no VAR, o juiz viu toque do defensor do Vitória e alterou a marcação, anotando penalidade — na cobrança, Yuri bateu no cantinho e fez 1 a 1. Pouco depois do gol, o camisa 9 arrancou e levou perigo novamente, dessa vez em chute por cima.
O Corinthians seguiu pressionando e reclamou de outro pênalti aos 43 minutos. No lance, Matheus Bidu chegou à linha de fundo e cruzou — o zagueiro Brítez desviou com o braço muito aberto. O lateral do Timão, no entanto, estava em posição de impedimento. Já aos 55 minutos, Garro teve ótima chance após bate-rebate na área, mas mandou por cima.