Chance de título do Flamengo vai a quase 70% após 31ª rodada
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O Flamengo viu a probabilidade de faturar o título do Campeonato Brasileiro pelo segundo ano seguido saltar para quase 70% depois da vitória sobre o Bahia por 3 a 0 na Arena Fonte Nova, em Salvador, em duelo válido pela 31ª rodada, na noite de domingo (18).
Segundo os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), as chances de o rubro-negro estar à frente dos demais concorrentes na tabela de classificação ao fim da competição é agora de 69,8%, contra 63,8% até a rodada anterior.
O Palmeiras, por sua vez, que também venceu na rodada, com triunfo por 1 a 0 sobre o Athletico-PR no sábado (17), na Arena da Baixada, em Curitiba, teve a probabilidade de ficar com a taça de campeão reduzida de 34,7% para 30,1%.
Para chegar às estimativas, os matemáticos traçam o perfil de cada uma das equipes, com base na porcentagem de vitórias, empates e derrotas, e também levando em conta os jogos como mandante e visitante.
Esses perfis são então cruzados por meio de milhões de simulações independentes, considerando as partidas que ainda serão realizadas.
Na próxima rodada, o Palmeiras encara o Red Bull Bragantino (10º), no sábado (24), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri. Já o Flamengo joga contra o Atlético-MG (6º), na segunda-feira (26), às 20h, no Maracanã.
Conforme os cálculos dos matemáticos da UFMG, a dupla briga praticamente sozinha pela taça do Brasileirão 2026.
O Athletico-PR, atual 3º colocado, soma apenas 0,007% de probabilidade de ficar com o título, enquanto o Cruzeiro, que subiu duas posições e chegou ao 4º lugar, depois da vitória por 4 a 2 sobre o Grêmio, tem somente 0,001%.