O Flamengo viu a probabilidade de faturar o título do Campeonato Brasileiro pelo segundo ano seguido saltar para quase 70% depois da vitória sobre o Bahia por 3 a 0 na Arena Fonte Nova, em Salvador, em duelo válido pela 31ª rodada, na noite de domingo (18).

Segundo os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), as chances de o rubro-negro estar à frente dos demais concorrentes na tabela de classificação ao fim da competição é agora de 69,8%, contra 63,8% até a rodada anterior.

O Palmeiras, por sua vez, que também venceu na rodada, com triunfo por 1 a 0 sobre o Athletico-PR no sábado (17), na Arena da Baixada, em Curitiba, teve a probabilidade de ficar com a taça de campeão reduzida de 34,7% para 30,1%.