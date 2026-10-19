Gui Santos é o único jogador brasileiro na NBA e deve ser titular do Golden State Warriors no início da temporada 2026-27, segundo o técnico Steve Kerr. Sem o pivô Kristaps Porzingis, o veterano Al Horford foi o substituto no início da pré-temporada

Kerr, no entanto, acredita que é melhor trazê-lo do banco, o que dará oportunidade para Santos começar as partidas. Para ex-atletas da NBA ouvidos pela reportagem, o quarto ano do ala-pivô na liga será de "um passo à frente".

Eleito melhor jogador da NBA em 2005 e 2006, Steve Nash gosta do estilo de jogo do brasileiro. O ex-armador, que está no Hall da Fama da liga, elogiou a versatilidade de Gui Santos tanto na defesa quanto no ataque.