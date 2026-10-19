A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira (19) Márcia Gama dos Santos Nepomuceno, mulher de Marcinho VP e mãe do rapper Oruam, e Lucas Santos Nepomuceno, conhecido como Lucca, filho do casal.

Os dois foram detidos na Operação Backbone, que mira o monopólio do fornecimento de internet imposto pelo CV (Comando Vermelho) nos complexos do Alemão, da Penha e do Chapadão, na zona norte do Rio.

A reportagem enviou mensagens para o advogado dos presos, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.