Campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro minimizam impacto do debate
| Tempo de leitura: 3 min
As campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Flávio Bolsonaro (PL) minimizam o impacto do debate da Band, realizado neste domingo (18), sobre o eleitorado. À reportagem aliados indicam uma mudança de postura de ambos os candidatos para o embate da TV Globo, marcado para esta sexta-feira (23).
No PL, a avaliação é que Flávio pode ter se excedido na ofensiva contra Lula e ter demonstrado arrogância ao fustigá-lo. Seus aliados, porém, afirmam que a postura foi necessária para superar a imagem deixada pelo debate do senador em 2016, quando disputou a Prefeitura do Rio e passou mal ao vivo.
Além disso, eles apontam êxito do senador na estratégia de desestabilizar Lula. Para o PL, o candidato conseguiu deixar o presidente nervoso ao falar sobre o seu filho Lulinha e induzi-lo ao erro em temas importantes.
O grupo cita como escorregões de Lula a associação entre cariocas e malandros; a fala sobre o desejo de receber votos "de 100% dos presos"; a defesa das "saidinhas"; falta de objetividade ao falar sobre programas sociais; e má administração do tempo no fim do debate, quando o petista não conseguiu concluir a fala e pedir votos.
Um ponto negativo para Flávio, admitem aliados, foi a insistência de Lula nas perguntas sobre o dinheiro solicitado pelo senador ao banqueiro Daniel Vorcaro, do Master. Se o petista repetir a estratégia na sexta, a ideia é continuar rebatendo de maneira curta e apontar envolvimento de aliados do presidente no caso.
Os aliados de Flávio admitem que o debate da TV Bandeirantes não foi propositivo e dizem que muito provavelmente não converteu votos de indecisos. No entanto, atribuem esse resultado ao formato de enfrentamento direto com tempo livre e não à postura do bolsonarista.
A campanha do PL agora avalia suavizar a postura de Flávio para o debate da Globo. A ideia é mostrá-lo mais propositivo. O grupo parte do pressuposto de que Lula saiu atrás na votação do primeiro turno e precisa de um nocaute, por isso tende a se expor mais no enfrentamento.
Parte dos aliados de Flávio diz que ele precisa se preparar melhor para o confronto nesta sexta, reservando ao menos um dia inteiro de preparação —neste domingo, ele participou de ato de campanha na avenida Paulista.
Eles afirmam que o candidato conseguiu impedir um bom desempenho de Lula, mas não aproveitou bem suas oportunidades e soou repetitivo por não dominar seu repertório.
Por outro lado, dizem que a postura no palco deve permanecer. No confronto da Band, Flávio buscou se posicionar sempre no mesmo enquadramento de Lula quando o petista falava. De acordo com aliados, o objetivo foi neutralizar possíveis cortes de vídeos para as redes do petista.
Na campanha de Lula, petistas ficaram inicialmente preocupados com o resultado do debate, mas dizem que posteriormente perceberam pouco impacto na conversão de votos.
O grupo aponta que Lula acertou ao oferecer seu sigilo bancário e de mensagens, sendo o ponto baixo de Flávio Bolsonaro não ter topado abrir o seu próprio sigilo. O entorno do presidente acredita que ele se saiu melhor após o período inicial de embate com tempo livre.
O petista viralizou ao afirmar que quer os votos de 100% dos presidiários, incluindo o do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado. "Até teu pai", disse.
O chefe do Executivo havia perguntado o motivo para o senador ter se posicionado contra a prisão de Bruno Delaroli, policial militar responsável pela bala perdida que matou a menina Ana Clara Machado, de cinco anos, no Rio de Janeiro.
Interlocutores da campanha petista dizem acreditar que Flávio Bolsonaro reforçou uma imagem de agressividade e insegurança, mas não o suficiente para mudar a corrida eleitoral. A ideia é mudar a postura de Lula para evitar novos erros e deixar o adversário desconfortável.
Petistas reconhecem deslizes de Lula na fala sobre os cariocas e o ato falho quando ele afirmou que "o Brasil vai acabar" num eventual quarto mandato. A administração de tempo também será revista.