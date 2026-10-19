As campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Flávio Bolsonaro (PL) minimizam o impacto do debate da Band, realizado neste domingo (18), sobre o eleitorado. À reportagem aliados indicam uma mudança de postura de ambos os candidatos para o embate da TV Globo, marcado para esta sexta-feira (23).

No PL, a avaliação é que Flávio pode ter se excedido na ofensiva contra Lula e ter demonstrado arrogância ao fustigá-lo. Seus aliados, porém, afirmam que a postura foi necessária para superar a imagem deixada pelo debate do senador em 2016, quando disputou a Prefeitura do Rio e passou mal ao vivo.

Além disso, eles apontam êxito do senador na estratégia de desestabilizar Lula. Para o PL, o candidato conseguiu deixar o presidente nervoso ao falar sobre o seu filho Lulinha e induzi-lo ao erro em temas importantes.