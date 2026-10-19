O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), decidiu não realizar sessões esta semana e adiar a votação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança Pública para depois do segundo turno das eleições.

O adiamento ocorreu diante do impasse entre governo e oposição em torno da redução da maioridade penal.

A líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), afirmou que não haverá convocação de sessões deliberativas esta semana por decisão do presidente. "Foi decisão dele, pelo clima da última sessão", disse.