O corregedor-geral eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ricardo Villas Bôas Cueva, atendeu a um pedido da campanha do presidente Lula (PT) e proibiu o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o influenciador Pablo Marçal de republicarem postagens com conteúdo já considerado falso pela corte eleitoral.

A decisão alcança a fala de Lula sobre prevenção do câncer de próstata, à qual os bolsonaristas atribuíram conotação sexual, um discurso de Lula sobre garis tirado de contexto e distorcido para prejudicar o candidato, e a fake news sobre uso de drogas durante manifestação pró-Lula na Avenida Paulista.

Segundo a campanha do PT, Nikolas e Marçal são os principais difusores da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) fora dos canais oficiais e disseminam desinformação em benefício da candidatura.