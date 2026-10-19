A decisão do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de antecipar o calendário de pagamentos do Bolsa Família, de modo que todos os beneficiários recebam os valores antes do segundo turno das eleições, tem precedente.

Em 2022, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) adotou o mesmo expediente. Após o candidato à reeleição terminar o primeiro turno atrás do petista, em votação ocorrida em 2 de outubro, o Executivo federal anunciou, no dia seguinte, a antecipação do calendário do programa, na época rebatizado de Auxílio Brasil.

O cronograma original previa repasses de 18 a 31 de outubro de 2022 -portanto, os pagamentos seriam concluídos após o segundo turno, convocado para o dia 30 de outubro. O governo Bolsonaro, então, antecipou o calendário para 11 a 25 daquele mês.