A Federação Portuguesa de Futebol definiu as punições a Cristiano Ronaldo depois de o camisa 7 abandonar a seleção durante a última Data Fifa após o surgimento de uma crise com o técnico Jorge Jesus.

O jogador foi suspenso por 30 dias e multado em 255 euros (R$ 1,4 mil). As punições foram definidas pela Comissão Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol.

O jogador poderá jogar se for convocado para a próxima Data Fifa. O jogo contra a Dinamarca será no dia 14 de novembro. O caso do abandono aconteceu em 30 de setembro.

Entenda a crise