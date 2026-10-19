Uma mulher suspeita de participar de uma sessão de tortura contra a ex-companheira de seu atual parceiro foi presa neste domingo (18) durante um velório no Cemitério do Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro.

A vítima teria sido agredida com pedaços de madeira e teve os cabelos raspados à força, segundo a investigação.

Camilly Duarte de Jesus estava foragida e foi localizada por policiais civis da 24ª DP (Piedade). Contra ela havia um mandado de prisão preventiva (sem prazo para soltura).