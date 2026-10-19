O Einstein Hospital Israelita firmou um acordo de 20 anos com a Inspirali, empresa do grupo Ânima Educação, para prestar assessoria acadêmica a 15 cursos de medicina em seis estados brasileiros.

A parceria, anunciada nesta segunda-feira (19), prevê ações para aprimorar currículos, capacitar professores e qualificar atividades práticas dos estudantes, com início de implantação previsto para 2027.

O contrato, que prevê renovação automática por mais 20 anos, envolve cursos que oferecem cerca de 2.000 vagas anuais. A Inspirali reúne mais de 13 mil alunos em graduações de instituições como Anhembi Morumbi, São Judas, UniBH, Unisul, UNA, UNP, Unifacs, Ages e Unifg, distribuídas por São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Pará.