Einstein vai assessorar 15 cursos de medicina em seis estados
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O Einstein Hospital Israelita firmou um acordo de 20 anos com a Inspirali, empresa do grupo Ânima Educação, para prestar assessoria acadêmica a 15 cursos de medicina em seis estados brasileiros.
A parceria, anunciada nesta segunda-feira (19), prevê ações para aprimorar currículos, capacitar professores e qualificar atividades práticas dos estudantes, com início de implantação previsto para 2027.
O contrato, que prevê renovação automática por mais 20 anos, envolve cursos que oferecem cerca de 2.000 vagas anuais. A Inspirali reúne mais de 13 mil alunos em graduações de instituições como Anhembi Morumbi, São Judas, UniBH, Unisul, UNA, UNP, Unifacs, Ages e Unifg, distribuídas por São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Pará.
A parceria busca levar práticas educacionais desenvolvidas pelo Einstein a escolas médicas de diferentes regiões do país.
"Isso só é possível porque ambas as organizações compartilham a mesma visão de que qualidade na educação médica exige muito mais do que currículo: requer prática, desenvolvimento docente, experiência assistencial e evolução permanente", afirma o presidente do Einstein, Sidney Klajner, em nota.
A parceria também prevê assessoria na estruturação dos campos de prática e das atividades de internato, etapa da graduação em que os futuros médicos realizam treinamento supervisionado em serviços de saúde.
A Inspirali já oferece atividades práticas desde os primeiros períodos da graduação. Segundo a empresa, os alunos realizam atendimentos em 14 Centros Integrados de Saúde (CIS) e em hospitais parceiros do SUS (Sistema Único de Saúde).
O acordo prevê ainda a participação do Einstein na seleção e no desenvolvimento de professores.
O Einstein mantém sua própria graduação em medicina desde 2016.
O curso recebeu nota máxima no Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), na primeira edição do Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica) e no CPC (Conceito Preliminar de Curso), indicador do Ministério da Educação que considera o desempenho dos alunos, a qualificação dos professores e a infraestrutura acadêmica.
Em nota, o presidente da Inspirali, Mauricio Escobar, afirma que o acordo faz parte da estratégia da empresa de apostar na qualidade dos cursos como diferencial competitivo. "Queremos que o estudante escolha a Inspirali pelo que nossos cursos oferecem e que essa escolha seja reconhecida pelo setor de saúde", diz.
A parceria não altera a responsabilidade das faculdades pela oferta dos cursos, pela emissão dos diplomas e pelo cumprimento das exigências do Ministério da Educação. Segundo as instituições, a proposta é adaptar as práticas acadêmicas do Einstein às diferentes realidades regionais, sem reproduzir integralmente seu modelo de formação médica.