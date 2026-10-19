Os presidentes dos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) assinaram uma nota conjunta para afirmar que as mudanças nos locais de votação para o segundo turno foram "excepcionais" e representam número menor do que o observado em 2022.

O texto nega qualquer tipo de interferência por parte do presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Kassio Nunes Marques, e afirma que as trocas ocorrem "apenas quando absolutamente necessário".

"Os principais motivos que levam os TREs a realizar essas alterações estão relacionados à ocorrência de situações climáticas extremas, a problemas não identificados previamente na infraestrutura dos prédios utilizados como locais de votação e a questões de segurança pública", diz a nota.