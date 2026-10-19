PGR dá parecer contra pedido de Moraes para investigar Mendonça
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A PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestou contra a abertura de uma investigação contra André Mendonça como pedia Alexandre de Moraes, ambos do STF (Supremo Tribunal Federal). Para o órgão, ainda que passível de críticas, as medidas do relator dos casos Master e INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) não tipifica abuso de autoridade.
A posição foi enviada ao presidente da corte, Edson Fachin, no sábado (17) e tramita sob sigilo.
Assinaram a peça o chefe do órgão, Paulo Gonet, Hindenburgo Chateaubriand e os subprocuradores-gerais Edílio Magalhães Teixeira e André de Carvalho Ramos. Os dois primeiros coordenam os trabalhos do grupo de trabalho formado pelo PGR para lidar com os casos do Banco Master e diluir a responsabilidade e a pressão sobre ele.
O pedido de Moraes contra Mendonça foi um dos ápices da maior crise da história recente do STF. De acordo com Fachin, os ministros estavam deliberando sobre questões correlatas, com base em provas comuns, o que evidencia "risco concreto de decisões contraditórias e de tumulto processual".
Citada por Fachin, a cronologia dos desgastes começou quando Mendonça expôs as mensagens que Daniel Vorcaro teria enviado a Moraes. O ministro contra-atacou e usou o inquérito das fake news para pedir que o colega responda por abuso de autoridade.