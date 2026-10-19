A PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestou contra a abertura de uma investigação contra André Mendonça como pedia Alexandre de Moraes, ambos do STF (Supremo Tribunal Federal). Para o órgão, ainda que passível de críticas, as medidas do relator dos casos Master e INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) não tipifica abuso de autoridade.

A posição foi enviada ao presidente da corte, Edson Fachin, no sábado (17) e tramita sob sigilo.

Assinaram a peça o chefe do órgão, Paulo Gonet, Hindenburgo Chateaubriand e os subprocuradores-gerais Edílio Magalhães Teixeira e André de Carvalho Ramos. Os dois primeiros coordenam os trabalhos do grupo de trabalho formado pelo PGR para lidar com os casos do Banco Master e diluir a responsabilidade e a pressão sobre ele.