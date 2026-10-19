Rebeca e Flavinha brilham, e Brasil garante vagas em 5 finais
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A seleção brasileira de Ginástica Artística encerrou o primeiro dia do Mundial garantindo a classificação à final por equipes, em Roterdã, na Holanda. Rebeca Andrade ficou perto da melhor média do ano no salto, enquanto Flávia Saraiva teve ótimo desempenho na trave. No total, o Brasil estará em cinco finais.
A soma final das notas brasileiras ficou em 159.131, uma diferença de pouco mais de 5 mil poucos para os líderes, Estados Unidos (164.529). Também competiram Lorrane Oliveira, medalhista de bronze com Rebeca e Flavinha em Paris-2024, Sophia Weisberg e Thais Fidelis — Gabriela Bouças ficou como reserva.
Salto de Rebeca foi decisivo. O Brasil não estava na zona de classificação (oito primeiros), mas o desempenho da brasileira no salto deu três posições para a seleção, que acabou em sétimo.
China e Coreia do Sul tinham chance de passar as brasileiras. Somente as chinesas, no entanto, conseguiram - ficaram com a segunda posição.
Cinco finais para o Brasil. Com a melhor nota do dia no salto, Rebeca avançou à decisão do aparelho. Flavinha teve o terceiro melhor desempenho na trave e também passou. No individual geral, Flavinha ficou na 12ª colocação e garantiu vaga, assim como Lorrane, que terminou em 22º - as 24 melhores ginastas se classificam.
A final da disputa por equipes acontecerá na quarta-feira (21). O início está marcado para 14h30 (de Brasília). O Mundial termina no dia 25. A decisão do individual geral é sexta-feira (23), no mesmo horário, enquanto as finais por aparelhos serão realizadas no sábado (24) e no domingo (25), a partir das 9h.
Como foi
Por pouco, Rebeca não atingiu a melhor média de saltos em 2026, que também é dela. O primeiro salto foi de 14.400, e o segundo, de 14.266. Já que realizou saltos de grupos diferentes, ganhou dois décimos e ficou com média de 14,533. No Pan-Americano, em junho, a média foi de 14.549.
Nesta temporada, Rebeca também tem a melhor marca em um único salto: 14.800, atingida no Campeonato Brasileiro, em agosto. Em 2025, com objetivo de cuidar da saúde física e mental, Rebeca se afastou das competições.
Rebeca caiu na trave, mas Flavinha brilhou. A ginasta cravou 14.400, com dificuldade de 6,1 na apresentação. A nota lhe deu a terceira melhor nota do dia no aparelho e a vaga na final por aparelhos.