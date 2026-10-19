A seleção brasileira de Ginástica Artística encerrou o primeiro dia do Mundial garantindo a classificação à final por equipes, em Roterdã, na Holanda. Rebeca Andrade ficou perto da melhor média do ano no salto, enquanto Flávia Saraiva teve ótimo desempenho na trave. No total, o Brasil estará em cinco finais.

A soma final das notas brasileiras ficou em 159.131, uma diferença de pouco mais de 5 mil poucos para os líderes, Estados Unidos (164.529). Também competiram Lorrane Oliveira, medalhista de bronze com Rebeca e Flavinha em Paris-2024, Sophia Weisberg e Thais Fidelis — Gabriela Bouças ficou como reserva.

Salto de Rebeca foi decisivo. O Brasil não estava na zona de classificação (oito primeiros), mas o desempenho da brasileira no salto deu três posições para a seleção, que acabou em sétimo.