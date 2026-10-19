As aulas na rede municipal de Manaus (AM) estão suspensas desde o dia 9 de outubro devido à fumaça de queimadas que tem encoberto a região. Na rede estadual, escolas foram fechadas de terça-feira (13) a quinta-feira (15), retomando a suspensão nesta segunda-feira (19).

Em nota divulgada no último domingo (18), a Prefeitura de Manaus destaca que a medida tem como objetivo preservar a saúde e o bem-estar dos estudantes e dos profissionais de educação.

Na data, a capital amanheceu com qualidade do ar classificada como péssima, segundo informações da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec).