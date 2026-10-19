A Prefeitura de Uruguaiana (RS) decretou situação de emergência, na última sexta-feira (16), após a elevação do nível do rio Uruguai causar inundações no município. No domingo (18), a cidade contabilizava 42 pessoas desabrigados e 176 desalojados

Na manhã desta segunda-feira (19), o rio Uruguai está com nível de 9,77 metros, considerado cota de inundação. Segundo a Defesa Civil da cidade, o nível está baixando.

O decreto de situação de emergência considera o volume expressivo de chuvas registrado entre julho e a primeira quinzena de outubro de 2026, com acumulado de 500 milímetros, além dos impactos provocados nas áreas urbana e rural.