Um motorista de 46 anos saiu sem roupas de dentro de seu carro e caminhou desorientado pela BR-376, em Marialva, no norte do Paraná, depois de ter batido de frente com uma carreta. O acidente aconteceu na manhã de sábado (17), no km 190 da rodovia.

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Segundo informações do GMC Online, o homem aparentava estar em surto psicótico quando invadiu a pista contrária e atingir o veículo de carga. Apesar da colisão, ninguém ficou ferido.