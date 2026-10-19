19 de outubro de 2026
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NA RODOVIA

Motorista bate de frente em carreta e sai nu do carro; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/captura de tela/Instagram
O acidente aconteceu na manhã de sábado (17), no km 190 da rodovia BR-376.
O acidente aconteceu na manhã de sábado (17), no km 190 da rodovia BR-376.

Um motorista de 46 anos saiu sem roupas de dentro de seu carro e caminhou desorientado pela BR-376, em Marialva, no norte do Paraná, depois de ter batido de frente com uma carreta. O acidente aconteceu na manhã de sábado (17), no km 190 da rodovia.

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Segundo informações do GMC Online, o homem aparentava estar em surto psicótico quando invadiu a pista contrária e atingir o veículo de carga. Apesar da colisão, ninguém ficou ferido.

Vídeo divulgado nas redes sociais mostra o motorista caminhando nu pelo asfalto enquanto outros veículos passavam pelo trecho. Equipes de resgate o encontraram em estado de alteração mental, prestaram os primeiros atendimentos e o encaminharam ao hospital para avaliação médica. A PRF também atendeu a ocorrência.

Veja vídeo:

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