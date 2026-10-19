Uma passageira de 44 anos, de El Salvador, pulou do cruzeiro Odyssey of the Seas, da Royal Caribbean, porque queria desembarcar do navio, segundo relatos das autoridades gregas. O incidente aconteceu em 9 de outubro, enquanto o navio seguia de Mykonos, na Grécia, para Nápoles, na Itália.
A mulher passou cerca de 20 horas na água e foi encontrada consciente no Mar Jônico, próximo à ilha grega de Zakynthos, na madrugada de 10 de outubro. Um navio cargueiro, o MSC Rossella III, avistou a passageira e acionou o resgate. Ela recebeu primeiros socorros e foi levada ao hospital após chegar ao porto de Katakolo.
As circunstâncias que levaram a mulher a querer deixar o navio em alto-mar ainda não foram divulgadas. A Autoridade Portuária de Katakolo investiga o caso. Durante as buscas, o Odyssey of the Seas cancelou a parada prevista em Nápoles.
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