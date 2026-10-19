19 de outubro de 2026
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POR UM MOTIVO

Mulher pula de cruzeiro e fica 20h agarrada à boia; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/captura de vídeo
A mulher passou cerca de 20 horas na água e foi encontrada consciente no Mar Jônico, próximo à ilha grega de Zakynthos.
A mulher passou cerca de 20 horas na água e foi encontrada consciente no Mar Jônico, próximo à ilha grega de Zakynthos.

Uma passageira de 44 anos, de El Salvador, pulou do cruzeiro Odyssey of the Seas, da Royal Caribbean, porque queria desembarcar do navio, segundo relatos das autoridades gregas. O incidente aconteceu em 9 de outubro, enquanto o navio seguia de Mykonos, na Grécia, para Nápoles, na Itália.

A mulher passou cerca de 20 horas na água e foi encontrada consciente no Mar Jônico, próximo à ilha grega de Zakynthos, na madrugada de 10 de outubro. Um navio cargueiro, o MSC Rossella III, avistou a passageira e acionou o resgate. Ela recebeu primeiros socorros e foi levada ao hospital após chegar ao porto de Katakolo.

As circunstâncias que levaram a mulher a querer deixar o navio em alto-mar ainda não foram divulgadas. A Autoridade Portuária de Katakolo investiga o caso. Durante as buscas, o Odyssey of the Seas cancelou a parada prevista em Nápoles.

Com informações do Royal Caribbean Blog.

Veja o vídeo:

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