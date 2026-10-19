Janones é internado com arritmia após debate entre Lula e Flávio
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O deputado federal André Janones (Rede-MG) foi internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, com arritmia cardíaca após o debate entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).
A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles e confirmada pela Folha na manhã desta segunda-feira (19).
Janones está em observação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e apresenta quadro estável, segundo a cardiologista Ludhmila Hajjar.
Lula e Flávio se enfrentaram em um debate pela primeira vez nesta eleição na noite deste domingo (18), na Band. Criador do "Exército do Lula" no WhatsApp, com mais de 5 milhões de seguidores, Janones acompanhou o petista na emissora.
O programa teve trocas de acusações de corrupção, menções a familiares de ambos e interrupções frequentes da plateia. Os candidatos se acusaram mutuamente de mentir, e Lula cobrou do adversário, repetidas vezes, explicações sobre os R$ 134 milhões pedidos ao banqueiro Daniel Vorcaro.
Flávio terminou o primeiro turno com 47% dos votos válidos, ante 45% de Lula.