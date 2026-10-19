O deputado federal André Janones (Rede-MG) foi internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, com arritmia cardíaca após o debate entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles e confirmada pela Folha na manhã desta segunda-feira (19).

Janones está em observação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e apresenta quadro estável, segundo a cardiologista Ludhmila Hajjar.