O governo Lula antecipou os pagamentos do Bolsa Família de outubro, com valores reajustados, a menos de uma semana do segundo turno da eleição presidencial. Os depósitos começaram nesta segunda-feira (19) e serão concluídos na quarta (21). O calendário previa pagamentos até 31 de outubro.

A mudança foi anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que justificou a antecipação pelos possíveis impactos climáticos do super El Niño. Com a medida, os 19,3 milhões de famílias atendidas pelo programa receberão o benefício antes da votação.

O valor mínimo passou de R$ 600 para R$ 691. O adicional por criança de até seis anos subiu de R$ 150 para R$ 173, enquanto o benefício para integrantes de sete a 18 anos incompletos e gestantes aumentou de R$ 50 para R$ 58. O Benefício de Renda de Cidadania também foi reajustado, de R$ 142 para R$ 164. A média recebida pelas famílias será de R$ 777.