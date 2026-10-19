Um míssil inflável estampado com uma frase que pede que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, faça um ataque nuclear contra o Brasil foi levado a ato em apoio ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), realizado neste domingo (18), na avenida Paulista, em São Paulo.

O objeto inflável branco trazia escrita a frase em inglês "Trump nuke Brazil", algo como "Trump, ataque o Brasil". O termo "nuke" é usado com o sentido de atacar com armas nucleares. Ele foi visto sendo carregado por pessoas vestindo verde e amarelo, mas os autores não foram identificados.

Nas redes sociais, políticos de esquerda criticaram o objeto. Guilherme Boulos (PSOL), ministro da Secretaria Geral, disse que vídeos nas redes sociais que o ação era "inacreditável" e uma "incedência". A deputada federal Erika Hilton (PSOL) disse que era em "escândalo", e a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL) chamou os manifestantes de "vendidos".