Um voo da Austrian Airlines entre Tel Aviv, em Israel, e Viena, na Áustria, foi desviado para Sofia, na Bulgária, nesse domingo (18), após ameaça de bomba.

O Airbus A320 fez um pouso de emergência no aeroporto de Sofia, onde os passageiros foram retirados da aeronave. A Força Aérea da Bulgária enviou um caça MiG-29 para escoltar o avião.

A aeronave passou por uma inspeção de segurança, mas nenhuma ameaça foi encontrada. O voo seguiu para Viena com os 51 passageiros e seis tripulantes a bordo. Não houve registro de feridos.