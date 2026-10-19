19 de outubro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
POUSO DE EMERGÊNCIA

Ameaça de bomba desvia voo de Israel para a Áustria

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/staralliancevirtual.org
O Airbus A320 fez um pouso de emergência no aeroporto de Sofia, onde os passageiros foram retirados da aeronave.
O Airbus A320 fez um pouso de emergência no aeroporto de Sofia, onde os passageiros foram retirados da aeronave.

Um voo da Austrian Airlines entre Tel Aviv, em Israel, e Viena, na Áustria, foi desviado para Sofia, na Bulgária, nesse domingo (18), após ameaça de bomba.

O Airbus A320 fez um pouso de emergência no aeroporto de Sofia, onde os passageiros foram retirados da aeronave. A Força Aérea da Bulgária enviou um caça MiG-29 para escoltar o avião.

A aeronave passou por uma inspeção de segurança, mas nenhuma ameaça foi encontrada. O voo seguiu para Viena com os 51 passageiros e seis tripulantes a bordo. Não houve registro de feridos.

Uma investigação foi aberta pelas autoridades búlgaras. A Austrian Airlines confirmou que recebeu a ameaça, mas não informou detalhes.

Com informações da BBC.

Comentários

Comentários