O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, reconheceu durante debate na Band TV, neste domingo (18), que a saúde não teve os melhores resultados no governo de seu pai, Jair Bolsonaro.

Ao falar sobre a pandemia de covid-19, Flávio afirmou que a crise era algo novo e que ninguém sabia como enfrentá-la. Segundo ele, Bolsonaro “deu seu melhor”.

Flávio também afirmou que Lula foi vacinado contra a covid-19 graças à compra de vacinas durante o governo Bolsonaro. O petista contestou e criticou a demora na aquisição dos imunizantes, além de defender o acompanhamento das orientações científicas.