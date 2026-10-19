Os motoristas e cobradores da antiga Transwolff, empresa que gerenciou durante anos linhas de ônibus da capital paulista e cujo contrato foi rompido pela gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) por suspeitas de envolvimento com o PCC, entraram em greve nesta segunda-feira (19).

Os trabalhadores cobram da prefeitura e da SPTrans a apresentação de documentos sobre a situação dos depósitos do FGTS (Fundo de Garantia de Tempo de Serviço), INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e outros direitos trabalhistas após o fim do contrato.

A greve afeta 34 linhas e prejudica 267 mil passageiros na zona sul da cidade. Segundo a prefeitura, ela foi decretada sem atender a legislação que prevê aviso prévio de 72 horas aos usuários do transporte coletivo público.