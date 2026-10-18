20 de outubro de 2026
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CASO DE BOMBEIROS

Abelhas invadem alojamento de médicos em maternidade

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução via NSC Total
O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) foi acionado para retirar os insetos.
O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) foi acionado para retirar os insetos.

Um enxame de abelhas foi encontrado dentro de um quarto destinado ao alojamento de médicos na Maternidade Carmela Dutra, no Centro de Florianópolis, neste domingo (18). O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) foi acionado para retirar os insetos.

Uma equipe do quartel da Trindade foi até a unidade e encontrou os insetos no banheiro utilizado pelos profissionais de saúde.

Os bombeiros usaram equipamentos de proteção específicos para apicultura durante a remoção. Após o procedimento, constataram a segurança do ambiente. Não houve registro de pessoas feridas.

Com informações do NSC Total.

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