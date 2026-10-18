Um enxame de abelhas foi encontrado dentro de um quarto destinado ao alojamento de médicos na Maternidade Carmela Dutra, no Centro de Florianópolis, neste domingo (18). O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) foi acionado para retirar os insetos.

Uma equipe do quartel da Trindade foi até a unidade e encontrou os insetos no banheiro utilizado pelos profissionais de saúde.

Os bombeiros usaram equipamentos de proteção específicos para apicultura durante a remoção. Após o procedimento, constataram a segurança do ambiente. Não houve registro de pessoas feridas.