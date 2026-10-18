Um adolescente de 12 anos desaparecido desde terça-feira (13) foi encontrado morto no sábado (17), em Teresina (PI), com partes do corpo espalhadas por uma granja desativada no bairro Samapi, na zona leste da capital. Dois adolescentes confessaram participação no homicídio, segundo a Polícia Civil, e foram apreendidos.

A identificação oficial da vítima depende de exame de DNA e de reconhecimento formal pela família.

O caso começou a ser elucidado na sexta-feira (16), quando os dois suspeitos se apresentaram voluntariamente à Central de Flagrantes.