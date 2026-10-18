Corpo de adolescente de 12 anos é espalhado em granja desativada
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Um adolescente de 12 anos desaparecido desde terça-feira (13) foi encontrado morto no sábado (17), em Teresina (PI), com partes do corpo espalhadas por uma granja desativada no bairro Samapi, na zona leste da capital. Dois adolescentes confessaram participação no homicídio, segundo a Polícia Civil, e foram apreendidos.
A identificação oficial da vítima depende de exame de DNA e de reconhecimento formal pela família.
O caso começou a ser elucidado na sexta-feira (16), quando os dois suspeitos se apresentaram voluntariamente à Central de Flagrantes.
Segundo a SSP-PI (Secretaria da Segurança Pública do Piauí), a dupla confessou à polícia que matou um homem maior de idade, no dia 12 de setembro, no Parque Universitário, porque a vítima teria importunado a namorada de um deles. E alegaram que, desde o crime, vinham sofrendo ameaças.
Enquanto os dois prestavam depoimento, a polícia encontrou partes do corpo da segunda vítima, o garoto de 12 anos, em uma antiga granja.
A dupla então foi confrontada pelos policiais e também confessou esse segundo crime.
De acordo com a Polícia Civil, a dupla afirmou que cometeu o crime para se vingar de um furto cometido contra um parente deles. Os apreendidos afirmaram ainda que a vítima de 12 anos também teria participado do primeiro assassinato --hipótese apurada pela corporação.
De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos disseram que o crime ocorreu na madrugada de terça-feira. Partes do corpo foram encontradas em pontos distintos da propriedade, mas nem todas haviam sido localizadas.
Os dois adolescentes foram encaminhados ao CDC (Complexo de Defesa da Cidadania).