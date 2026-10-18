Flávio Bolsonaro (PL) participa neste domingo (18) de ato na Avenida Paulista, em São Paulo, no último fim de semana antes do segundo turno. A concentração começou às 9h, e o comício às 11h, nas proximidades do Masp.
Também participam o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB). A organização estima 20 mil participantes.
Já os apoiadores de Lula (PT) não terão ato unificado na região central. Eles se concentram no Grajaú, no Centro Cultural Nova Cachoeirinha e na Praça Brasil, em Itaquera, a partir das 15h. Às 17h, corinthianos organizam concentração no Largo da Banana, na Barra Funda.
Lula não participa dos atos deste domingo, apesar de estar em São Paulo para o debate da Band, marcado para as 20h.
A campanha petista também prevê nova mobilização na Avenida Paulista no próximo sábado (24), véspera do segundo turno.
Com informações do Metrópoles.