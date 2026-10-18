18 de outubro de 2026
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SÃO PAULO

Flávio faz ato na Paulista; aliados de Lula vão à periferia

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Aliados dos dois candidatos fazem manifestações na capital paulista neste domingo.
Aliados dos dois candidatos fazem manifestações na capital paulista neste domingo.

Flávio Bolsonaro (PL) participa neste domingo (18) de ato na Avenida Paulista, em São Paulo, no último fim de semana antes do segundo turno. A concentração começou às 9h, e o comício às 11h, nas proximidades do Masp.

Também participam o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB). A organização estima 20 mil participantes.

Já os apoiadores de Lula (PT) não terão ato unificado na região central. Eles se concentram no Grajaú, no Centro Cultural Nova Cachoeirinha e na Praça Brasil, em Itaquera, a partir das 15h. Às 17h, corinthianos organizam concentração no Largo da Banana, na Barra Funda.

Lula não participa dos atos deste domingo, apesar de estar em São Paulo para o debate da Band, marcado para as 20h.

A campanha petista também prevê nova mobilização na Avenida Paulista no próximo sábado (24), véspera do segundo turno.

Com informações do Metrópoles.

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