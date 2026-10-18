O adolescente Jhonathan, de 14 anos, morreu nesse sábado (17) após ser vítima de violência durante o “Arrastão de Lula”, em Propriá (SE). Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por desavenças antigas e não teve relação com questões políticas.

O jovem suspeito de envolvimento no homicídio foi apreendido numa área de mata do município. Ele teria esfaqueado Jhonathan, que recebeu atendimento e foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O Diretório Municipal do PT de Propriá lamentou a morte, prestou solidariedade à família e repudiou qualquer forma de violência. O partido também informou que um integrante do diretório estava no local e ajudou no socorro à vítima.