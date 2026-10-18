A Caixa Econômica Federal sorteou às 11h deste domingo (18) o concurso 3071 da Mega-Sena. O prêmio principal é de R$170 milhões.
Os números revelados foram:
12 - 51 - 52 - 41 - 22 - 45
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais da Caixa no YouTube e Facebook.
As apostas podem ser feitas até as 22h da véspera nas lotéricas, no portal de loterias da Caixa e no aplicativo. Os bolões, por sua vez, podem ser realizados nos canais eletrônicos da Caixa até 15 minutos antes do sorteio