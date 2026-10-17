Fumaça bloqueia aviões que combatem incêndios florestais; VÍDEO
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As aeronaves que atuam no combate aos incêndios florestais no Amazonas estão impedidas de voar neste sábado (17) em razão do excesso de fumaça na região.
Segundo o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), as condições de visibilidade impedem as operações nos dois aeroportos utilizados em Manaus.
A expectativa do órgão é de "melhora ao longo do dia, possibilitando a retomada dos voos".
As aeronaves que operam sob regras de voo visual (VFR, na sigla em inglês) estão sujeitas a requisitos mínimos de visibilidade por razões de segurança dos pilotos, explica o Ibama em nota.
No total, a força-tarefa de combate ao incêndio conta com seis aviões Air Tractor, um avião da Defesa Civil estadual, um avião KC-390 e três helicópteros.
Os aviões Air Tractor são utilizados no combate direto aos incêndios florestais com capacidade para lançamentos rápidos e precisos de água. Já o avião KC-390 é empregado no lançamento de água em grandes volumes.
Os helicópteros também são utilizados para lançamento de água, além de transporte de brigadistas e equipamentos.
Cerca de 250 brigadistas atuam em campo em apoio às equipes coordenadas pelo Ibama e demais órgãos federais.
O instituto diz que, desde o início da temporada de incêndios florestais, extinguiu 292 focos no Amazonas e segue atuando no combate a outros oito incêndios ativos.
O número de focos no Amazonas mais do que dobrou neste ano, segundo dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).
O estado teve 7.815 ocorrências de 1º de janeiro a 12 de outubro, aumento de 116% em relação ao mesmo período de 2025.
Há uma semana, o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, sobrevoou áreas afetadas pelas queimadas no Amazonas e afirmou que a presença de focos no meio da mata indica a ocorrência de incêndios criminosos.
"Diferentemente dos incêndios que começam em pastagens e se propagam para a vegetação florestal, os focos observados diretamente no interior da floresta indicam a possibilidade de uso intencional do fogo para degradar a vegetação e favorecer o desmatamento posterior", afirmou nota do ministério.
A pasta acrescenta que "as circunstâncias desses incêndios e a eventual identificação dos responsáveis estão sujeitas à investigação pelos órgãos competentes".
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