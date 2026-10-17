As aeronaves que atuam no combate aos incêndios florestais no Amazonas estão impedidas de voar neste sábado (17) em razão do excesso de fumaça na região.

Segundo o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), as condições de visibilidade impedem as operações nos dois aeroportos utilizados em Manaus.

A expectativa do órgão é de "melhora ao longo do dia, possibilitando a retomada dos voos".