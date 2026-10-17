19 de outubro de 2026
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AMAZONAS EM CHAMAS

Fumaça bloqueia aviões que combatem incêndios florestais; VÍDEO

Por Catarina Scortecci | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/@robertocidadeam/Instagram
O número de focos no Amazonas mais do que dobrou neste ano, segundo dados do Inpe.
O número de focos no Amazonas mais do que dobrou neste ano, segundo dados do Inpe.

As aeronaves que atuam no combate aos incêndios florestais no Amazonas estão impedidas de voar neste sábado (17) em razão do excesso de fumaça na região.

Segundo o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), as condições de visibilidade impedem as operações nos dois aeroportos utilizados em Manaus.

A expectativa do órgão é de "melhora ao longo do dia, possibilitando a retomada dos voos".

As aeronaves que operam sob regras de voo visual (VFR, na sigla em inglês) estão sujeitas a requisitos mínimos de visibilidade por razões de segurança dos pilotos, explica o Ibama em nota.

No total, a força-tarefa de combate ao incêndio conta com seis aviões Air Tractor, um avião da Defesa Civil estadual, um avião KC-390 e três helicópteros.

Os aviões Air Tractor são utilizados no combate direto aos incêndios florestais com capacidade para lançamentos rápidos e precisos de água. Já o avião KC-390 é empregado no lançamento de água em grandes volumes.

Os helicópteros também são utilizados para lançamento de água, além de transporte de brigadistas e equipamentos.

Cerca de 250 brigadistas atuam em campo em apoio às equipes coordenadas pelo Ibama e demais órgãos federais.

O instituto diz que, desde o início da temporada de incêndios florestais, extinguiu 292 focos no Amazonas e segue atuando no combate a outros oito incêndios ativos.

O número de focos no Amazonas mais do que dobrou neste ano, segundo dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

O estado teve 7.815 ocorrências de 1º de janeiro a 12 de outubro, aumento de 116% em relação ao mesmo período de 2025.

Há uma semana, o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, sobrevoou áreas afetadas pelas queimadas no Amazonas e afirmou que a presença de focos no meio da mata indica a ocorrência de incêndios criminosos.

"Diferentemente dos incêndios que começam em pastagens e se propagam para a vegetação florestal, os focos observados diretamente no interior da floresta indicam a possibilidade de uso intencional do fogo para degradar a vegetação e favorecer o desmatamento posterior", afirmou nota do ministério.

A pasta acrescenta que "as circunstâncias desses incêndios e a eventual identificação dos responsáveis estão sujeitas à investigação pelos órgãos competentes".

Veja vídeo:

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