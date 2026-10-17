O cirurgião Stefano Margaritora, responsável pela cirurgia pulmonar de Leão XIV em 13 de outubro, afirmou que não há contraindicações médicas para a viagem do Papa à América do Sul, prevista para 6 a 17 de novembro. Segundo o médico, o pontífice apresenta boa recuperação após a retirada do lobo inferior do pulmão direito.

Na alta hospitalar, Leão XIV estava em condições clínicas satisfatórias, com exames de sangue e função cardíaca normais. A reexpansão do pulmão também evolui conforme o esperado.

Margaritora explicou que o adenocarcinoma pulmonar foi descoberto casualmente durante exames abdominais de rotina. O Papa não apresentava sintomas respiratórios. O médico destacou a importância da prevenção e afirmou que exames periódicos também são relevantes para pessoas com risco de câncer de pulmão.