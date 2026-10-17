O cirurgião Stefano Margaritora, responsável pela cirurgia pulmonar de Leão XIV em 13 de outubro, afirmou que não há contraindicações médicas para a viagem do Papa à América do Sul, prevista para 6 a 17 de novembro. Segundo o médico, o pontífice apresenta boa recuperação após a retirada do lobo inferior do pulmão direito.
Na alta hospitalar, Leão XIV estava em condições clínicas satisfatórias, com exames de sangue e função cardíaca normais. A reexpansão do pulmão também evolui conforme o esperado.
Margaritora explicou que o adenocarcinoma pulmonar foi descoberto casualmente durante exames abdominais de rotina. O Papa não apresentava sintomas respiratórios. O médico destacou a importância da prevenção e afirmou que exames periódicos também são relevantes para pessoas com risco de câncer de pulmão.
Segundo o cirurgião, o procedimento foi uma operação de rotina para casos semelhantes e não teve complicações. A recuperação física completa após esse tipo de cirurgia leva cerca de duas semanas. Como já havia passado quase uma semana desde o procedimento, Margaritora estimou mais dez dias para a recuperação completa.
Sobre a viagem, o médico afirmou que o período de aproximadamente três semanas até o início do deslocamento, incluindo os voos, não apresenta impedimentos médicos.
Margaritora também relatou a experiência de operar o Papa e afirmou que sentiu uma emoção profunda. Antes da anestesia, disse a Leão XIV: “Santo Padre, esta é a nossa ‘equipe dos sonhos’”.
O cirurgião se referiu ao pontífice como um “paciente exemplar”, destacando que ele seguiu as orientações de alimentação e fisioterapia, levantou-se durante a recuperação e manteve postura tranquila mesmo diante das dores do pós-operatório.